ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮೈಸೂರು: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಿರೋಧಿಸುವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಬಾರದು ಎಂತಲೂ ಅಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಓದುವಾಗಲೂ ಹಿಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಓದಲು, ಕಲಿಯಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಬಾರದು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಐಪಿಎಲ್–2 ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ:

'ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಾಸಕರು, ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗ 2 ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲದವರು ಬೇಡ ಎನ್ನಲಿ, ನೋಡಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಹೋಗಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು–ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಏ.9ರವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.