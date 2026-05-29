ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ...ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಡೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮೈಸೂರು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು' ಕೆಡಿಪಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ) ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದವರನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತದೇ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಂತೂ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ತವರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ (2025) ಸತತ 10 ತಾಸು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸಭೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ತವರಲ್ಲಿ 8 ತಾಸು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವರಾದವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷಿ, ಕಂದಾಯ, ನೀರಾವರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 'ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ' ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಅಬಕಾರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದರಾಯಿತು' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸದೇ ಬರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದವರಿಗೆ ತರಾಟೆ ಕಾದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ' ಎಂದರೆ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು!

'ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವ ಅವರು, ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ/ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.