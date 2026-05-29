ಮೈಸೂರಿಗೆ ‘ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ’ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮೈಸೂರು: ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 'ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ' ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ. ತಮ್ಮದೇ ತವರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದ ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೊಸ 'ದಾಖಲೆ' ಬರೆದವರು.

'ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು' ಎನಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, 17 ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಅವರದು.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ನಾಯಕ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದವರು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿದ್ದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 257 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದದ್ದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಲೋಕಸಭೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು: ಅವರು 1980ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್) ಹಾಗೂ 1991ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಜನತಾದಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (1978), 2 ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಹಾಗೂ 11 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ. ವರುಣ ನಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಲೂ ಗೌರವದಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಹಲವು ಜನರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ 'ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'ದ ರಚನೆಯೂ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.