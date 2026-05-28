ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲು ಶೇ 42ಕ್ಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ (ಒಬಿಸಿ) ಈಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 32ರಿಂದ ಶೇ 42ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ 13 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 280 ಪುಟಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂಧನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಬುಧವಾರವೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಯೋಗವು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವರ್ಗ ‘2 ಎ’ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರವರ್ಗ–1ರಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರವರ್ಗ, ಪ್ರವರ್ಗ–2 ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ–3ಯಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ತಲಾ ಮೂರು ಪ್ರವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 32ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರವರ್ಗ–1ರ ಎರಡು ಪ್ರವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಶೇ 3, ಪ್ರವರ್ಗ–2ಎಗೆ ಶೇ 8, 2ಬಿಗೆ ಶೇ 4 ಹಾಗೂ 2 ಸಿ ಗೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ, ಪ್ರವರ್ಗ–3ಎಗೆ ಶೇ 3, 3 ಬಿಗೆ ಶೇ 4 ಹಾಗೂ 3ಸಿ ಗೆ ಶೇ 2 ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಆಯೋಗಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಐತಿಹಾಸ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ 2025ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 6.14 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ 5.86 ಕೋಟಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹253 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಚಿವರಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಎನ್.ಚಲುರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ, ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವಣ್ಣಗೌಡ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಯಾದವ, ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ, ಸಿ.ಎಂ.ಕುಂದಗೋಳ, ಜಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ದಯಾನಂದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಊರ್ಮಿಳಾ, ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಿ.ಎನ್.ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>