ರಾಹುಕಾಲ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ಈ ಬಾರಿ ರಾಹುಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಂತಹವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲವಾ? ಮನೆಯವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತೂ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲವಾ? ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿಗೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕಲ್ಲವಾ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ವೇಳೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಅವರು ರಾಹುಕಾಲದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

'ನಾನು ಹಣೆ ಬರಹ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಅವರೂ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅಶೋಕ, 'ಕಾಮಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವವರೂ ನಿಮ್ಮವರೇ, ರಾಹುಕಾಲ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವವರೂ ನೀವೇ' ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, 'ರಾಹುಕಾಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ನಿಜ, ನಿಮ್ಮಂತವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯವರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಶೋಕ, 'ಆವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಕಾಲ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ' ಎಂದು ಛೇಡಿಸಿದರು.

'ನನಗೆ ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕಕಾಲ, ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.