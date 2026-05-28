ರಾಜಿನಾಮೆಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನವಿಗೂ ಒಪ್ಪದ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಪಡೆಯುವ ಅಮಿತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ದರು. ಆಗ ಅವರು, 'ನಾವು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ರಾಹುಲ್ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವರೆಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, 'ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಘಟಿಸಿತು.

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೂ ರಾಹುಲ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 'ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಮೊದಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಬಾರಿ ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ಐದು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಪಕ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಹಾಗೂ ಖರ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಒಪ್ಪಿದರು. ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಠಿಣ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಒಗ್ಗಟ್ಟ