ನೂರು ಕುರಿ ಲೆಕ್ಕವಿಡಲು ಬರದವನು ಅರ್ಥ ಸಚಿವನಾದದ್ದು.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: '</strong>ನೂರು ಕುರಿ ಎಣಿಸಲಾಗದವನು, ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನಾ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶೋಕ, 1995-96ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ತೋರಿಸಿ, 'ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿದುಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು 'ಹರಕಲು ಬಜೆಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಹರಕಲು ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ತಾವು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಜಾಲಪ್ಪ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೇಳಿದೆ. ಜಾಲಪ್ಪ ಅವರೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಜಾಲಪ್ಪನವರಿಗೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವೇಗೌಡರು ತಮಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಗ ಅಶೋಕ, 'ಅಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದು ಆಗದಿದ್ರೆ ಎಂದೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ' ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು.</p>