ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ: ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ‘ಕಾವೇರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ, ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರು ಭಾವುಕರಾದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರನ್ನು ನಗುತ್ತಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನೀಡಿದರು. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರು. ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಕೇಸರಿಬಾತ್, ದೋಸೆ, ಪೊಂಗಲ್, ಪೂರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p><p>ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿವಾಸವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಕಿ, ಐದು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಕಿ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಚದುರಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ:</strong> ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಗದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ:</strong> ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಅವರು (ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೊ ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.LIVE | ಪದತ್ಯಾಗದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಸಚಿವರು ಭಾವುಕ.ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ.. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.ಪತ್ನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಇಂದೋರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ: ಲೋಕಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ?.ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇಂದು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>