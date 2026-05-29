ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಂಡೆ ಡಿಕೆಶಿ ಕುರಿತು ಓದಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿಗಳಿವು..

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ 'ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರೆಂದರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಹೂವಿನ ಹಾದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕಷ್ಟ–ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಿಂದ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದುದು..ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿಎಂ ಗಾದಿವರೆಗೆ....ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.ಇದೇವೇಳೆ, ಮಗ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೇ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ..ಮಗ ಯತೀಂದ್ರರನ್ನು ರಾಹುಲ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ?.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಪತ್ಬಾಂಧವ'ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ (ಮೇ 28) ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿರುವ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ..ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಆಪತ್ಬಾಂಧವ', 'ಬಂಡೆ', 'ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್' ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಡಿಕೆಶಿ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಜಗಜಟ್ಟಿಯಂತಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದೆಹಲಿ ಹುಕುಂಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗುಟುರಿಗೆ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್..ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹುಕುಂಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ.ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 'ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ' ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ. ತಮ್ಮದೇ ತವರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದ ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೊಸ 'ದಾಖಲೆ' ಬರೆದವರು. 'ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು' ಎನಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, 17 ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಅವರದು..ಮೈಸೂರಿಗೆ 'ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ' ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸದಾ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೆಲದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವನು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ