ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿರ್ಗಮನ, ಡಿಕೆಶಿ ಆಗಮನ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಮೀಮ್ಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಭಾವಕರಾದರು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿರ್ಗಮನ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಮನದ ಕುರಿತು ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಚಿತ್ರದ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಮನದ ಮಾತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ಹರಿದಾಡಿದೆ.

ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ದಿನ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ

ತೂಕಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಗಮನ, ತೂರಾಡುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಮನ ಎನ್ನುವ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.