ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟಿಲ, 'ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಳವಳ ಇತ್ತು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಕಳವಳ, ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.

'ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದಂತೆ ಅವರಿಗೆ (ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ) ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು. 'ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆದು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಬಲಾಬಲ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

'ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು.

ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಪಾಹಾರ ಕೂಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ. ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ದ' ಎಂದರು.