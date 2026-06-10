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Homenewskarnataka news

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್‌ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕೃತ: ಸ್ಪಷ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 10:16 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 10:16 IST
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ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ನಾಮಪತ್ರ ರದ್ದು: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧರಣಿ
SiddaramaiahElection

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