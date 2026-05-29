ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ, ನೆಲದ ನಾಯಕ... ‘ಹುಂಡಿ’ಯಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ

'ಅಧಿಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಬಲಾಢ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದವರು.</p><p>'ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಾನೂ ವೀರಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ರಾಜಪ್ಪ ಎಂಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, ವಕೀಲನಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.