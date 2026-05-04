ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮನಗೂಳಿ

ಸಿಂದಗಿ: 'ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಸಿ.ಮನಗೂಳಿಯವರ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 2028 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ₹12 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನೂತನ 110 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೊಸ 110 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಘಟಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಣಿ, ಕೋರಳ್ಳಿ ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ತಾಂಬಾ, ದೇವರನಾವದಗಿ, ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರುವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದ ಗೌರಮ್ಮ ತಳವಾರ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಡಿವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಸ್ಇ ರಮೇಶ ಪವಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>