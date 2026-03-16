ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ: ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ

'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ನನ್ನದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಅಲ್ಲವೇ' ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ದೂರಿದರು. </p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮರುಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಾಗ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಅಹಿಂದ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲಿತ– ಇವರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಯಿತು. ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ದಾಖಲೆಯಾಗುವುದಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 17 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ– ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಬದುಕು ಹಸನು ಮಾಡವಂತಹ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಶೂನ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.