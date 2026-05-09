ಕಾಯಂಗೊಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಗದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳ 18 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿಯಲು ಮೂರು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರೆ ಆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಆದೇಶ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ, ಇತ್ತ ವಿಶೇಷ ರೈಲೂ ಇಲ್ಲದೇ, ಅತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳೂ ಸಂಚರಿಸದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ರೈಲು: ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ 9 ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೆ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ರೈಲುಗಳು

ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೈನಂದಿನ ರೈಲು ಮೇ 12ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೇ 11ರಿಂದ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಮೇ 12ರಿಂದ ಕಾಯಂಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಅಶೋಕಪುರ–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ಬಂಗಾರಪೇಟೆ–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಶವಂತಪುರ–ಹಿಂದೂಪುರ–ಯಶವಂತಪುರ ದೈನಂದಿನ ರೈಲುಗಳು ಮೇ 11ರಿಂದ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಭಾನುವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಹಾಸನ–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲುಗಳು ಮೇ 11ರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಅಶೋಕಪುರ ರೈಲುಗಳು ಮೇ15ರಿಂದ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ ರೈಲು ಮೇ 15ರಿಂದ ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ಮೇ 16ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮರಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.