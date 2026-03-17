SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ; ಆತಂಕ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಯ, ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 18) ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಂತವಾಗಿರುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ (SSLC) ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಇಚ್ಚೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲು ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. </p><p>ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ.</p>.<p>ಕೊನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಓದುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p>.<p>ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆತಂಕ ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 4 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಶೇ 80ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಟ್ಟಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಆತಂಕ ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p>.<p>ಹೌದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಓದಿರುವ ವಿಷಯ ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.</p>.<p>ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಗದಂತೆ ಇರಲು ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p>.<p>ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಓದಿದ ವಿಷಯ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದೆ, ಮರೆತುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p>ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಿದುಳಿಗೂ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಿದುಳು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಯಂತಹ ಲಘು ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ. ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಹೌದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ ಹಾಗೂ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p>ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ (Hall Ticket) ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೇ ತನ್ನಿ. </p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೋಚದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಆ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಬರೆದು ಬನ್ನಿ. ಆಗ 5 ಅಂಕ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದೆರಡು ಅಂಕ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವುದು, ಚೀಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಗುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬರುವ ಆತಂಕ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೇ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ, ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಬಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>