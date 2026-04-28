ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್) ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕರಡು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕಳಂಕಿತ' ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ 'ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯ'ದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಕರಡು ನಿಯಮ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಹಣ ತೆತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೀಡು ಬಿಡಲು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. </p>.<p>ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಕಳಂಕಿತರಿಗೆ ಅಂಕದ ಲೆಕ್ಕ:</strong> ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಮೂರು ಅಂಕ, ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, 'ಕೆಲವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 13 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>