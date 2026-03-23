'ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನ ಶೇಕಡ 14ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲು ಬಳಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧನವಾಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿ.ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಧನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವಿವೇಕ, ವಿವೇಚನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು' ಎಂದರು.

'ಕತ್ತಲಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾಟಕಕಾರ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು 'ಯಯಾತಿ' ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಮಸುಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮತ್ತು ನೈಜ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪಬೇಕು. ಅದರೆ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಚಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ–ಟಿಎಸ್ಪಿಯ ₹14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸುನಿಲ್, 'ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 6–7 ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಆಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, 'ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು, ಸಚಿವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 30 ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ತಲಾ ಆದಾಯ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ತಲಾದಾಯ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹೇಳಲಿ
ಆರ್. ಅಶೋಕ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ

ಸಹಾಯಧನ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಬೇಡಿ: ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ತುಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುವ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

'ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಭಾರತದಂತೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 150 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ದೇಶವೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದಿಂದ ಪ್ರಗತಿಪಥದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.

'ಒಬ್