ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ: ಸ್ಮಯೋರ್‌ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪರವಾನಗಿ (ಎಫ್ಸಿ) ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 'ಸಂಡೂರು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಓರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (ಸ್ಮಯೋರ್) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸ್ಮಯೋರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದೀಪಂಕರ್ ದತ್ತ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಮಸೀಹ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಪೀಠವು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹131.25 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. </p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸಿಎಫ್ 2025ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂವಹನ ಪತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಕಾರಣರಹಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ: ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಮಿಮಲೈ ಮತ್ತು ರಾಮಣಮಲೈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 'ಸ್ಮಯೋರ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ 2,678 (1615.64 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಮತ್ತು 2,679 (142.58 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ರ ಅರಣ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಅವಧಿಯು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ 2033ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, 2025ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು 'ಸ್ಮಯೋರ್'ಗೆ 'ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್' ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 714.90 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ₹131.25 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (ಸಿಎ) ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 'ಸ್ಮಯೋರ್' ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಕಂಪನಿ, 'ನಮ್ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ 714.90 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ–1980 ಜಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2015ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1980ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ, 2033ರ ವರೆಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>