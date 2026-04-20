‘ಅಪ್ಪರಾವ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ’

ಸುರಪುರ: 'ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಸುರಪುರದ ದಿ.ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ರಜಾಕಾರರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಜೆ.ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಕೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಅಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸುರಪುರದ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರ ಶಿಬಿರಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆಯ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಕೊಂಡ ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರತರುವ ಇಂಗಿತ ಇತ್ತು. ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಾ.ಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೊಣೆ ಸುರಪುರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಮರಾವ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ಅಜ್ಞಾತ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಅಡ್ವೋಕೆಟ್ ಜನರಲ್ ಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೋನಾಳ, ಸುರಪುರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಪ್ರಕಾಶಚಂದ ಜೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-30-2010037836