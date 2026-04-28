ಗೋ ವಂಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಸುರಪುರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋ ವಂಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಂವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 'ಗೋ ಸಮ್ಮಾನ ಆಹ್ವಾನ ಅಭಿಯಾನ'ದವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಎ. ಸರಕಾವಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡ ಶರಣುನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಅಭಿಯಾನವು ರಾಜಕೀಯೇತರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಿ ಗೋತಳಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸಂವಿಧಾನದ 48ನೇ ವಿಧಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶಿ ಗೋವಂಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆ, ರಾಜ್ಯಮಾತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಜೀವ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 50 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಗೋ-ವಾಹಿನಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಗೋ-ವಾಹಿನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಗೋ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗೋ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರವಣನಾಯಕ ಡೊಣ್ಣಿಗೇರಾ, ಶರಣುನಾಯಕ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಲೋಕೇಶ ನಾಯಕ ಡೊಣ್ಣಿಗೇರಾ, ದೇವರಾಜ ದೇವತ್ಕಲ್, ಹಣಮಂತ ರುಕ್ಮಾಪುರ, ಕೃಷ್ಣ ಜಾಗೀರದಾರ್, ಹಣಮಂತ ತಲ್ಗೂರ, ಅಮರೇಶ ಚಿಲ್ಲಾಳ ರುಕ್ಮಾಪುರ, ಭೀಮು ನಾಯಕ, ಶರಣು ಶಹಾಪೂರ, ರಾಮುನಾಯಕ ವನದುರ್ಗ, ರಡ್ಡಿ ದರಬಾರ, ರಾಘು ಮೋಜಂಪುರ, ಹಣಮಂತ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ