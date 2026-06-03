ಕೈ ಮೇಲೆ ‘ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ’ ಟ್ಯಾಟೂ: ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಭಿಮಾನ

<p>ಸುರಪುರ: ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ, ಸಮೀಪದ ಹಸನಾಪುರದ ರಮೇಶ ನಂಬಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆಶಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಟ್ಯಾಟೂ (ಹಚ್ಚೆ) ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಮೇಶ ನಂಬಾ ಅವರು ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿಮಾನಿ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಾಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚೆಯ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ‘ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ’ ಎಂಬ ಹಚ್ಚೆ ನೋಡಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ನಂಬಾ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-34-472779800</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>