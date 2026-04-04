IPL ಟಿಕೆಟ್ ನನಗೂ ಬೇಡ, ಅವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು: ಬಿಜೆಪಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಶಾಸಕರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ನಾನು, ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, 'ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.