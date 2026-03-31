ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ: ‘ಕೈ’ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಬುಧವಾರದಿಂದ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1) ಟೋಲ್, ಔಷಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಜೀವನ ಕಸಿಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಟೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ₹ 900 ಕೋಟಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಅಲ್ಲದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 900 ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ 12.12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೋವು ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ. ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದರವೂ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಬಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ 31 ಹೊಸ ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದುಃಖದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಟಂಟ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

'ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2019ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ₹ 23 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ಟೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಏಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌದೆ ಭಾಗ್ಯ: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು, ಯುದ್ಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನರಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಜ್ವಲ ಹೋಗಿ, ಸೌದೆ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ' ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಹೊಟೇಲ್ನವರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ ಬಿಟ್ಟು ಸೌದೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೌದೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೌದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಕ್ಕಾರ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

'ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಬಂತೇ? ಟೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಔಷಧ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರಕು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಲಿದೆ