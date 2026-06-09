ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೌನಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಆಕ್ಷೇಪ

<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ‘ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದ ದಲಿತ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ’ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಸಂಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಆಲಗೂಡು ಶಿವಕುಮಾರ್, ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಜತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು- ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ- ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಾಜಿ ಸಿ.ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ - ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಡುವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಡಕಾದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಹಿಂದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದೇ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ಪರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕ ಡಾ.ಎಚ್. ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು</p>.<p>ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಸಂಸ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಚಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ, ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ. ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ, ಇಂಡವಾಳು ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜು, ದಂಡಿಕೆರೆ ಧಮ್ಮ ಅಶೋಕ, ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಂಜುಂಡ, ಹಿಟ್ಟವಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಕಿರುಗಸೂರು ರಜಿನಿ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮಾದಪ್ಪ, ಮರಯ್ಯ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಕುಮಾರ್, ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-38-1843749263</p>