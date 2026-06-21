ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವಿಧಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:22 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:22 IST
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ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಏರಿ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀ
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಏರಿ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀ
Taralabalu mataAustria

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