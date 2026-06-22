ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ: ಸಂಸದ ಸೂರ್ಯ, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಜಟಾಪಟಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನದಂದೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪಲು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಬ್ಬಿಸುವ ಸಂಸದ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕೃತ ಹಾಜರಾತಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಾದ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಿನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ದಿನವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಸಂವೇದನಾ ರಹಿತ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪುವಂತಾಯಿತು’ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಕೇವಲ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಆರೋಪಗಳು ‘ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಆರ್ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಆರ್ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 720 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 142 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಗಡಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಬಸ್ ಸಿಗದೆ ತಡವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೇ 3ರ ಹಳೆಯ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿ ನಗರದಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ತಡವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲೇ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು‘ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>