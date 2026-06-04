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Homenewskarnataka news

13 ಸಚಿವರ ‘ಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ’ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ

ಪರಮೇಶ್ವರ ಡಿಸಿಎಂ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪುಟ, ಯತೀಂದ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಹೊಸಮುಖ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:42 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:42 IST
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