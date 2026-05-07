ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಮರಳು ಕ್ವಾರಿ ಅಕ್ರಮ; ಶಾಸಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 'ಕಂದಾಯ, ಅರಣ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆದಾರರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮರಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮರಳು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಕಾರಣ ಬುಧವಾರ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಇಲಾಖೆಗಳೇ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಳು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹಣ ಲೂಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೆಸಿಬಿ, ಹಿಟಾಚಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶೋಕಮೂರ್ತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>