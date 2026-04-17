ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪಾಲು ಅತ್ಯಧಿಕ: ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ

<p><strong>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ‘</strong>ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು, ಕ್ರೋಧ, ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ವರ್ಗಗಳೇ ಈಗ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಚ್ಚ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ?’ ಎಂದು ಗುರು ವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ₹16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಯಾಕೆ ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತೈಲ ಬಾಂಡ್ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ₹42 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೈಲ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ನಡೆಸುವುದು ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಮದಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಜಾಗಟೆ ಹೊಡೆಯಲಿ’ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತಂತೆ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. 1962ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಜನಸಂಘ. ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು ಎಬಿವಿಪಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡ ಎಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.</p>.<p>‘ಶೇ 33 ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 23 ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಜಾತಿವಾರು ದೇಶದ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾಕಾಗಬಾರದು?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಕೆಳಕೆರೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಬನಮ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ರಾವ್, ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದರ್ಶ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಮೂವರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು</blockquote><span class="attribution"> ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ</span></div>