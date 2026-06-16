ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

2026ರ ಜೂನ್‌ 16: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 7:41 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 7:41 IST
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4

ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕೈವಾಡ: CJP ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
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ಲಖನೌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಲಖನೌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ
ಲಖನೌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ
8

ಇಂದಿನ ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಾಳೆಯ ವಾಸ್ತವವಾಗಬಲ್ಲವು: ಮಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್‌

ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್‌

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ಅಸಾಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್: ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಸಾಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್: ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ
ಅಸಾಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್: ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ
10

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ 2026: ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಕೇಪ್ ವೆರ್ದೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು

ಕೇಪ್‌ ವೆರ್ದೆ ತಂಡದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ವಾಝೀನ್ಹಾ ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
ಕೇಪ್‌ ವೆರ್ದೆ ತಂಡದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ವಾಝೀನ್ಹಾ ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
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ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026: ಡಚ್‌ ಪಡೆಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜಪಾನ್ ತಡೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026: ಡಚ್‌ ಪಡೆಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜಪಾನ್ ತಡೆ
ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026: ಡಚ್‌ ಪಡೆಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜಪಾನ್ ತಡೆ
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