ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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2026ರ ಜೂನ್‌ 22: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 13:16 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 13:16 IST
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ಪುಷ್ಪ-2 ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ಜುಲೈ 6 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

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