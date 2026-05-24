ಮಾದಾವರ- ತುಮಕೂರು | ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’ ಡಿಪಿಆರ್‌ ಸಿದ್ಧ: ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ'ವನ್ನು ಮಾದಾವರದಿಂದ ತುಮಕೂರುವರೆಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ, ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ ಮೂಲಕ 59.96 ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿಪಿಆರ್) ತುಮಕೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ವಿ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ, 'ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

'ಮಾದಾವರ - ತುಮಕೂರು 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ' ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ₹3.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ನಿಗಮವು (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಬೇರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ₹20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡಿಪಿಎಆರ್ನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ' (ಬಿಒಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿನ್ಯಾಸ, ಹಣಕಾಸು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷವರೆಗಿನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿವರೆಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.