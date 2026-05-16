ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ತಿರುಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ತುಮಕೂರು: ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ತಿರುಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸಂಗತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಚೆನ್ನೈನ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಇತಿಹಾಸೋತ್ಸವ', 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ' ಕುರಿತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನೇಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ– ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಲುಪಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದ ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಗತ್ಯ. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಖಳ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿ.ವಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, 'ಮೂಲಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಚರಿತ್ರೆ ಓದಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, 'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾನಿಗಳಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ₹5 ಕೋಟಿ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಪಿ.ರಾಜು, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ವಿಭಾಗದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಪ್ರಿಯಾ ಠಾಕೂರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಇತಿಹಾಸೋತ್ಸವ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>