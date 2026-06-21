ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದ ಕೇಂದ್ರ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ: ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:13 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 2:02 IST
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