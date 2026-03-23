ಯುಕೆಪಿ: ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ 1956 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 1964ರಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಈವರೆಗೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳೇನು? ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದರ ಚರ್ಚೆಯಾದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. 524 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದ ಗೇಟನ್ನು 519 ಮೀಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತಲ್ಲ ಆಗ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯ ಬಂದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯುಕೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿಯಿದ್ದರೆ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ. ನಾನೂ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ: ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೂ ಶೇ1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ವಾದ ಮಂಡಿಸದ್ದು ಏಕೆ? ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಯಾರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇಕೆ? ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಾಂಡಗೆ, ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ, ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೂರ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಮಾದ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>