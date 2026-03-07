ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ: ಕರುನಾಡಿನ ಸಾಧಕರು ಇವರು...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:46 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂದೀಪ ಬಾಡದ
ಕೆ.ಎಲ್‌. ಸೂರಜ್‌
ಎ.ಮಧು
ನಿವೇದಿತಾ ಸಿ. ಬಾವಿಮನಿ
ಅನಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
ಆರ್.ಧನಂಜಯ
ಕೃಪಾ ಜೈನ್
ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮನೋಜ್‌
ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊರೆ
ವೈ. ಚಂದನ್‌
ವರುಣ್‌ಗೌಡ ಪಿ
ಎಂ.ಎಸ್‌.ಉಲ್ಲಾಸ್‌
ಸಾಗರ್ ಎ
upscUPSC examUpsc Karnataka

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT