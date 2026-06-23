ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವರು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:08 IST
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PoliticsMinister U.T.Khadar

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