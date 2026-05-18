ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ: ವಚನಾನಂದ 4 ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ‘ಸಿಡಬ್ಲೂಸಿ’

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ. ಶೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ