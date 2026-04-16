ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹರಿಹರ ಮಠ ತೊರೆಯಲು ಒಂದು ವಾರ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಸ್ಟ್

'ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ಮಠದ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ' ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ

-ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠ