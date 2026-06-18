ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿಕೆ: ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆದೇಶ

ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 9:06 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 9:06 IST
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