ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ‘ವಯಾ ವಿಕಾಸ್‌’ ಆಸರೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 'ವಯಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ' ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ವಯಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಒಒ ಪವಿತ್ರಾ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಬೈರಪ್ಪ ಶನಿವಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಯಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕ್ಷೇಮ, ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿದೆ. </p>