ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಭವನಕ್ಕೆ ಜಮೀನು; ಜಟಾಪಟಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನಷ್ಟೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ₹40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ₹2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಅವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಒದಗಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇದು ಹಗರಣ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಡಿಗಾಸಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಗ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, 'ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆಂದು, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಂದು ಜಮೂನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸದನದ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುರೇಶ್, 'ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಕ್ರಮವಾದರೆ, ಇದೂ ಸಕ್ರಮ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೀಠದಿಂದ ಎದ್ದುನಿಂತು, ಗದ್ದಲ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>