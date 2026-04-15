ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದವರಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಪಾಠ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವರು ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಪಾಠ ಹೇಳುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಂದಗಲ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈಗ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವವರ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರೂ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಒಂದು ಸಂಘದ 100 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಬಯ್ಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚತುವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಜಾತಿಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಧರ್ಮ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಇರುವ ಅದೊಂದು ಧರ್ಮ ಎಂದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಎಚ್.ಎಸ್ ಅನುಪಮಾ, ಜಗದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ, ವಿಠ್ಠಲ ವಗ್ಯಾನವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ಸಂಬಣ್ಣಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಆಲಗೂರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಸುನೀಲ ಉಕ್ಕಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ ಕೆ., ಸಿಇಒ ರಿಷಿ ಆನಂದ, ಎಸ್.ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>