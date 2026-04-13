ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ

ವಿಜಯಪುರ: 'ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ನವರಸಪುರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ನವರಸ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯ ಹೆಸರು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯತ್ನಾಳ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ. ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಅವರ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>'ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದಿಲ್ಶಾಹಿ ತೊರವಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.ಆತನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವ ಇತರೆ ಮತಾಂಧರಿಗೂ ಬರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು: 'ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಡಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2028ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನಾಗರಾಳಹುಲಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಪ್ರಭು ದೇಸಾಯಿ, ಡಾ.ಎಸ್.ಎಚ್. ನಾಡಗೌಡ, ಸಿಇಒ ಡಾ. ರವಿ ನಾಯಕ, ಸಿಎ ಶಿವಾನಂದ ಭೂಸಾರೆ, ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ, ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಶೈಲಜಾ ಯತ್ನಾಳ, ಸೀಮಾ ಕೋರೆ, ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ, ರಾಜು ಗಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>