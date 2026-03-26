‘ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಕಡಿತ ನಿರ್ಧಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ’

<p>ವಿಜಯಪುರ: 2025ರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸುರೇಶ ಜೀಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘2025ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ರದ್ಧತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನೌಕರರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘2025ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದರೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬದುಕು ದುಸ್ಥರವಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆಯಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ, ಚರ್ಚೆ ಇರದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2025 ರ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕವು ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲು (ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ವರ್ಧನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಭಾರೀ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲೇಂಡಿ, ಗಿರೀಶ ಕಿರಸೂರ, ಆರ್.ಎಸ್. ಮಿಣಸಗಿ, ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ, ವಿ.ಎಚ್.ಜೋಶಿ, ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ಹೊನ್ನಕೇರೆಪ್ಪ, ಬಿ.ಎಂ.ಬಿರಾದಾರ, ಎಸ್.ಎನ್.ಕೆರೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ: ಆಕ್ರೋಶ</p>.<p>ಸಿಂದಗಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಬೀದಿಗಿಳಿಯಬೇಕಾದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಪಿಂಚಣಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರಣಶಾಸನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಸಿದ್ದಬಸು ಕುಂಬಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುರಡೆ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಾದ ಎಸ್.ವಿ.ಮುರಗಾನೂರ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಬಿರಾದಾರ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರೆಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ: ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಕಪ್ಪುಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಪ್ರಜಾಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಎಸ್.ಶಹಾಪೂರ, ಎಸ್.ಡಿ.ಜೋಗೂರ, ಕೆ.ಎಸ್.ಕಡಣಿ, ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಡಿ.ಕೆ.ರೊಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿಗ್ಗಿ, ಬಿ.ಡಿ.ಚೌಧರಿ, ಎ.ಎಸ್.ಬಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಆರ್.ಎನ್.ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಜಿ.ಬಿ.ಕರ್ನಾಳ, ಪಿ.ಜಿ.ಮಠ, ಎಸ್.ಬಿ.ತಳವಾರ, ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೆಗೌಡರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-26-70478627</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>