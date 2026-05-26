ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳೇ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ: ಬಿವೈವಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತವರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಳೆಗುಂದಿತ್ತು.</p><p>ಬಹುತೇಕ ಸಚಿವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ - ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ನೀವೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ದೆಹಲಿಗೆ ತನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ ಹಾಕಲು 'ಅಧಿಕಾರ ಹಪಾಹಪಿ'ಯ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕುರ್ಚಿ ಕುಸ್ತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಟ ಮಾಡಲು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂರಲು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ವಿಧಾನಸೌಧ ನೆಲಮಹಡಿ| ₹84 ಲಕ್ಷದ ಹೊಸ ದ್ವಾರ ಅಳವಡಿಕೆ: ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್.ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ: 4 ಲಕ್ಷ ಸೇವಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ವಿಧಾನಸೌಧ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>