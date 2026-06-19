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Homenewskarnataka news

ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 8:51 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 8:51 IST
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KarnatakaBY VijayendravotingVidhan Parishad Election

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