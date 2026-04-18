<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಯೋಗೀಶ್ಗೌಡ ಗೌಡರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ, ಧಾರವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಕೈದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 16,110 ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 16 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೂ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>17 ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜೈಲಿನ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ಸದ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಕೂಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>